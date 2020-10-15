Пьяный водитель мотороллера сбил ребенка в Таганроге

Пьяный водитель мотороллера без прав сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе в Таганроге. ДТП произошло около 17 часов 17 октября в районе дома № 181/1 по улице Сергея Шило.По предварительной информации, ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, когда на него наехал 36-летний мужчина на мотороллере «Стелс Тактик 150». Ранее водитель был лишен прав за отказ проходить медицинское освидетельствование в состоянии опьянения.– Подростка с травмами доставили в больницу, – прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.