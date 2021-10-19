На Дону дотла сгорел жилой флигель

В Тацинском районе Ростовской области произошел крупный пожар в жилом флигеле. Происшествие случилось около 9 часов 20 октября в станице Тацинской.В то утро загорелась постройка, расположенная в одном из дворов на улице Белимова. Пламя быстро распространялось по помещению, уничтожая всю мебель. Соседи увидели клубы черного дыма и сразу вызвали спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на место отправились пять человек на двух пожарных машинах.Когда огнеборцы прибыли на вызов, флигель был уже полностью объят пламенем. Чтобы потушить пожар, потребовалось около получаса. К счастью, ЧП обошлось без жертв.