В Ростове подростка подозревают в домогательствах к 10-летнему ребенку

Фото: Детская площадка на улице Портовой, 263.

В Ростове-на-Дону в отношении 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье 123 УК РФ. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.Как сообщает DonDay.ru, 18 мая восьмиклассник пришел на детскую площадку на улице Портовой, 263 и, заприметив 10-летнего мальчика, совершил над ним действия сексуального характера.Ребенок рассказал все родителям, и те обратились в полицию. Подростка задержали и посадили под домашний арест. Теперь ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.