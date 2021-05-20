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В Ростове подростка подозревают в домогательствах к 10-летнему ребенку

В Ростове подростка подозревают в домогательствах к 10-летнему ребенку
Фото: Детская площадка на улице Портовой, 263.

В Ростове-на-Дону в отношении 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье 123 УК РФ. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Как сообщает DonDay.ru, 18 мая восьмиклассник пришел на детскую площадку на улице Портовой, 263 и, заприметив 10-летнего мальчика, совершил над ним действия сексуального характера.

Ребенок рассказал все родителям, и те обратились в полицию. Подростка задержали и посадили под домашний арест. Теперь ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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