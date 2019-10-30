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Двух парней в Ростовской подозревают в изнасиловании школьницы

Двух парней в Ростовской подозревают в изнасиловании школьницы
В Ростовской области двух молодых людей подозревают в изнасиловании 14-летней девочки. Свой гнусный поступок они совершили 29 октября в Новошахтинске.

Школьница шла по улице, когда к ней подбежали незнакомцы, сообщает DonDay.ru со ссылкой на собственный источник. Они оттащили в безлюдное место и, имея явное физическое превосходство, овладели ею. Подонки нанесли девочке травмы и сначала заставили удовлетворить из орально. Затем они по очереди изнасиловали свою жертву.

Закончив, парни отпустили подростка и ушли. Ребёнок пошёл домой и там обо всём рассказал родителям. Взрослые сразу написали заявление в полицию.

Правоохранители задержали 23-летнего и 25-летнего подозреваемых. В отношении них возбудили уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование». Сейчас они находятся под стражей. Если вина отморозков будет доказана, им грозит до семи лет колонии.

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