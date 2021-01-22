На Дону четверо друзей на «Форде» врезались в дерево

В Ростовской области водитель иномарки с пассажирами врезался в дерево. Авария случилась в районе хутора Марс Красносулинского района днем 24 января.По информации DonDay.ru, 21-летний парень с тремя друзьями решил покататься. На выезде из Гуково автомобиль занесло, водитель не справился с управлением и влетел прямо в дерево.К счастью, из ребят никто не пострадал, а вот иномарка получила серьезные повреждения. Капот, двери и боковая часть сильно деформированы. После такого ДТП машина вряд ли полежит ремонту.