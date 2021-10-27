На Дону будут судить местного жителя, забившего мужчину трубой

В Красносулинском районе местный житель насмерть забил мужчину. Инцидент произошел 12 августа.На дороге из хутора Черников в хутор Петровский Красносулинского района вечером того дня у подозреваемого возник конфликт с мужчиной. В ходе ссоры подозреваемый стал избивать его ногами и частью металлической трубы. Он нанес ему множество ударов по голове, груди и конечностям. Потерпевший скончался на месте в результате полученных повреждений. Известно, что мужчины жили по соседству и находились в давней ссоре.В объединенной пресс-службе судов Ростовской области отметили, что местный житель подозревается в преступлении по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.Фото: newsvo.ru.