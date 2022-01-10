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На Дону 20-летний парень едва не погиб, упав с высоты третьего этажа

На Дону 20-летний парень едва не погиб, упав с высоты третьего этажа

В Таганроге 20-летний молодой человек чудом выжил, упав с высоты третьего этажа. ЧП случилось утром 12 января в одной из многоэтажек Смирновского переулка.

Парень куда-то упорно карабкался по наружной лестнице многоэтажки, но сорвался в районе третьего этажа. «Скорую» вызвали наблюдавшие за «человеком-пауком» прохожие. Пострадавшего доставили в травматологию с закрытым переломом лодыжек, закрытой травмой копчика и резаной травмой кисти правой руки. Таганрожец буквально “родился в рубашке”, ведь его экстремальный поступок мог закончиться трагедией.

Отметим, что в этот же день в приморском городе погиб 36-летний мужчина, упавший в шахту лифта в одной из многоэтажек на Мариупольском шоссе.
Фото: news.myseldon.com
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