В Ростове 26-летний парень погиб, упав с 24-го этажа

Фото: Ростов Главный

В Ростове-на-Дону 26-летний парень погиб, упав с 24-го этажа. Происшествие случилось днем 20 декабря на улице Веры Пановой.Как сообщает портал DonDay.ru, молодой человек сначала просто стоял и смотрел вниз. Его заметили прохожие и вызвали на помощь все экстренные службы. Но как только они оказались возле дома, ростовчанин упал вниз. Медики констатировали его смерть, которая наступила от множественных травм.По словам очевидцев, в момент трагедии супруга парня была дома вместе с ним, но не успела прийти на помощь.