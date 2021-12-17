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В Ростове 26-летний парень погиб, упав с 24-го этажа

В Ростове 26-летний парень погиб, упав с 24-го этажа

В Ростове-на-Дону 26-летний парень погиб, упав с 24-го этажа. Происшествие случилось днем 20 декабря на улице Веры Пановой.

Как сообщает портал DonDay.ru, молодой человек сначала просто стоял и смотрел вниз. Его заметили прохожие и вызвали на помощь все экстренные службы. Но как только они оказались возле дома, ростовчанин упал вниз. Медики констатировали его смерть, которая наступила от множественных травм.

По словам очевидцев, в момент трагедии супруга парня была дома вместе с ним, но не успела прийти на помощь.
Фото: Ростов Главный
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