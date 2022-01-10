В Таганроге мужчина погиб, упав в шахту лифта многоэтажки

Фото: ГО и ЧС Таганрога.

В Таганроге мужчина погиб, упав в шахту лифта многоквартирного дома. Трагедия произошла 12 января в одной из многоэтажек на Мариупольском шоссе.Как стало известно Rostov.ru, жильцы позвонили в Службу 112 и сообщили, что в шахту лифта упал неизвестный мужчина. На место выехали скорая помощь, спасатели, полиция. Тело горожанина достали из лифта с помощью специального инструмента.Однако спасти упавшего, к сожалению, не удалось. Медикам лишь оставалось констатировать смерть мужчины.Подробности случившегося уточняются.