На Буденновском в Ростове загорелся автомобиль такси
Автомобиль такси загорелся в центре Ростова. Происшествие случилось вечером 21 декабря.
Такси было припарковано на автобусной остановке на проспекте Буденновском. Из-под капота внезапно повалил дым. Через некоторое время вспыхнул огонь.
Свидетели происшествия пришли на помощь автомобилисту. Они самостоятельно сумели потушить огонь. Что стало причиной возгорания, неизвестно. Пожарных на место происшествия не вызывали. Из-за чего началось возгорание, неизвестно.
В пожаре, вероятно, никто не пострадал.