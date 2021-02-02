На автостоянке в Таганроге произошел взрыв
На автомобильной стоянке в Таганроге произошел взрыв. ЧП случилось 4 февраля около 7.00 на улице Театральной, 43.
Как сообщает DonDay.ru, в бытовке, где грелись водители, взорвался пропановый баллон. От мощной взрывной волны в бытовке вылетели стекла, разорвало вещи и мебель. Несколько большегрузов, оказавшихся рядом с местом взрыва, получили серьезные механические повреждения. К счастью, людей не задело.
Охранник автоколонки, увидев случившееся, сразу обратился в экстренную службу помощи. На место выехали все службы оперативного реагирования.