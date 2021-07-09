Мужчину, забившего до смерти пациента в Новочеркасске, отправили в лечебницу
Мужчину, убившего пациента в БСМП Новочеркасска, направили на принудительное лечение. Делом 27-летнего Константина Паничева, расправившегося с невинным человеком, теперь занимается городской суд.
Случай вопиющей жестокости произошел в ночь на 13 июня. В БСМП Новочеркасска Константина Паничева доставили с ранениями от «травмата». Пациент не стал задерживаться в медучреждении и после обследования сразу же его покинул.
Вечером того же дня мужчина все-таки вернулся на операцию. Не успел врач сделать последний стежок, как пациент вдруг вскочил и бросился прочь из кабинета. В коридоре он увидел каталку, на которой лежал без сознания 57-летний мужчина. Его собирались везти в реанимацию.
Будто озверев, Паничев набросился на пациента. Подонок вонзил жертве в грудь ручку, затем свернул шею и сбросил тело на пол. Дебошир обвинял беспомощного мужчину в том, что это он его подстрелил. Крики и ругань сопровождались безжалостными побоями на глазах у медиков. Травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью.
- Уголовное дело поступило в суд с постановлением следователя о применении к Паничеву принудительных мер медицинского характера ввиду совершения лицом деяния в состоянии невменяемости, - сообщили в пресс-службе судов Ростовской области.
Константина Паничева будут судить по статье «Убийство». Если вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По словам подозреваемого, он родом из Вологодской области и постоянной работы не имеет.