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Появилось видео с места убийства пациента в БСМП Новочеркасска

Появилось видео с места убийства пациента в БСМП Новочеркасска
В Сети появилось видео первых часов после ЧП в больнице Новочеркасска. На нем подозреваемый в убийстве мужчина сидит в наручниках и ждет, когда его заберут в отделение полиции.

На видео пришлось удалить звук, потому что подозреваемый нецензурно выражается. Он требовал снять маску с людей, с которыми говорит, требовал к себе уважительного отношения и вел себя очень агрессивно.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 13 июня в Новочеркасске. Мужчину доставили с ранением из оружия. В какой-то момент ему показалось, что один из пациентов похож на его обидчика. Он набросился на него и забил до смерти.

В настоящее время расследуется дело по факту убийства. Если подозреваемого признают вменяемым, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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