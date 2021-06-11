Появилось видео с места убийства пациента в БСМП Новочеркасска

В Сети появилось видео первых часов после ЧП в больнице Новочеркасска. На нем подозреваемый в убийстве мужчина сидит в наручниках и ждет, когда его заберут в отделение полиции.На видео пришлось удалить звук, потому что подозреваемый нецензурно выражается. Он требовал снять маску с людей, с которыми говорит, требовал к себе уважительного отношения и вел себя очень агрессивно.Напомним, трагедия произошла в ночь на 13 июня в Новочеркасске. Мужчину доставили с ранением из оружия. В какой-то момент ему показалось, что один из пациентов похож на его обидчика. Он набросился на него и забил до смерти.В настоящее время расследуется дело по факту убийства. Если подозреваемого признают вменяемым, ему грозит до 15 лет тюрьмы.