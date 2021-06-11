В БСМП Новочеркасска парень до смерти забил 56-летнего пациента
В новочеркасской БСМП 27-летний парень до смерти забил пациента. ЧП случилось в ночь на 13 июня.
Парень с ранением от пневматического пистолета поступил в больницу около 23 часов. Хирурги, оказали всю необходимую помощь. Когда раненый шел по коридору, то увидел 56-летнего мужчину. Его переводили из хирургии в реанимацию. Приняв его за обидчика, парень набросился с кулаками, сообщил DonDay Новочеркасск. Он вонзил мужчине в грудь ручку, сломал шею и продолжил пинать ногами. Пациент не мог оказать сопротивление. Прибежавший медперсонал вызвал охрану, пытаясь оттащить разъяренного нападавшего. Когда парень прекратил избиение, мужчина уже скончался от полученных травм.
Пока не известно, находился ли молодой человек под действием веществ, изменяющих сознание. В этом, как и в обстоятельствах убийства, предстоит разобраться правоохранителям.