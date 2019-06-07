Мужчина погиб под колёсами поезда в Ростове-на-Дону



Фото: 1news.az



В Ростове поезд насмерть задавил мужчину. Трагедия произошла 10 июня около 15:30 на перегоне Ростов-Товарный — Зоологический сад.



По словам очевидцев, потерпевший стал пересекать железнодорожные пути на красный сигнал светофора. К тому же он был в наушниках. В это время по рельсам шёл пассажирский поезд № 19 сообщением Ростов-на-Дону — Москва. Машинист не успел вовремя затормозить, и состав сбил 33-летнего мужчину.



- В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливают личность погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, - отметили в Южном СУТ СК России.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.