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Мужчина погиб под колёсами поезда в Ростове-на-Дону

Мужчина погиб под колёсами поезда в Ростове-на-Дону
Фото: 1news.az

В Ростове поезд насмерть задавил мужчину. Трагедия произошла 10 июня около 15:30 на перегоне Ростов-Товарный — Зоологический сад.

По словам очевидцев, потерпевший стал пересекать железнодорожные пути на красный сигнал светофора. К тому же он был в наушниках. В это время по рельсам шёл пассажирский поезд № 19 сообщением Ростов-на-Дону — Москва. Машинист не успел вовремя затормозить, и состав сбил 33-летнего мужчину.

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливают личность погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, - отметили в Южном СУТ СК России.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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