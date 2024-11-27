Пропавшего в Ростове 29-летнего парня нашли мертвым

Фото: Ростов.Ру

Пропавшего в Ростове-на-Дону 29-летнего парня нашли мертвым. О местонахождении Ильи Борванова ничего не было известно на протяжении месяца.Последний раз молодого человека видели 28 октября. Когда он перестал отвечать на звонки, родственники забили тревогу. Близкие парня обратились в полицию и к волонтерам.Поиски продолжались месяц. Только вечером 26 ноября добровольцы сообщили, что Илью обнаружили мертвым.Обстоятельства трагедии устанавливаются.