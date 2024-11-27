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Пропавшего в Ростове 29-летнего парня нашли мертвым

Пропавшего в Ростове 29-летнего парня нашли мертвым
Пропавшего в Ростове-на-Дону 29-летнего парня нашли мертвым. О местонахождении Ильи Борванова ничего не было известно на протяжении месяца.

Последний раз молодого человека видели 28 октября. Когда он перестал отвечать на звонки, родственники забили тревогу. Близкие парня обратились в полицию и к волонтерам.

Поиски продолжались месяц. Только вечером 26 ноября добровольцы сообщили, что Илью обнаружили мертвым.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Фото: Ростов.Ру
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