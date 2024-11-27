Суд приговорил жителя Ростовской области к восьми годам заключения

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В Ростовской области суд приговорил жителя Красносулинского района к восьми годам лишения свободы. Шокирующий случай произошел в Красном Сулине на улице 2-й Нагорной.В тот день между двумя знакомыми возник конфликт, который перерос в физическую драку. Один из мужчин начал наносить своему товарищу удары по всему телу. В результате полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия.По информации прокуратуры Ростовской области, в отношении 27-летнего обвиняемого было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».Следственный комитет региона добавил, что суд вынес решение о восьми годах тюремного заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.