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Суд приговорил жителя Ростовской области к восьми годам заключения

Суд приговорил жителя Ростовской области к восьми годам заключения

В Ростовской области суд приговорил жителя Красносулинского района к восьми годам лишения свободы. Шокирующий случай произошел в Красном Сулине на улице 2-й Нагорной.

В тот день между двумя знакомыми возник конфликт, который перерос в физическую драку. Один из мужчин начал наносить своему товарищу удары по всему телу. В результате полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия.

По информации прокуратуры Ростовской области, в отношении 27-летнего обвиняемого было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Следственный комитет региона добавил, что суд вынес решение о восьми годах тюремного заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Фото: DonDay
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