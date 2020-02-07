Мужчина погиб под колёсами поезда Ростов — Краснодар



Поезд сообщением Ростов-на-Дону — Краснодар насмерть сбил человека. Происшествие случилось на перегоне Витаминный — Краснодар-2 вечером 10 февраля.



Машинист железнодорожного состава увидел, что на рельсах лежит мужчина. Он начал подавать световой сигнал и применил экстренное торможение. Человек не отреагировал, и поезд не успел остановиться. Он наехал на мужчину.



По данным пресс-службы Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался на месте до приезда «скорой». Личность погибшего пока установить не удалось. На вид ему - около 50-60 лет.