Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Мужчина погиб под колёсами поезда Ростов — Краснодар

Мужчина погиб под колёсами поезда Ростов — Краснодар
Поезд сообщением Ростов-на-Дону — Краснодар насмерть сбил человека. Происшествие случилось на перегоне Витаминный — Краснодар-2 вечером 10 февраля.

Машинист железнодорожного состава увидел, что на рельсах лежит мужчина. Он начал подавать световой сигнал и применил экстренное торможение. Человек не отреагировал, и поезд не успел остановиться. Он наехал на мужчину.

По данным пресс-службы Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался на месте до приезда «скорой». Личность погибшего пока установить не удалось. На вид ему - около 50-60 лет.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.