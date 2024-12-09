Мотоциклист попал под колеса авто на мадояна в Ростове

Фото: РостовРу

В Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легкового автомобиля. По словам очевидцев, инцидент произошёл вечером 9 декабря.Автомобиль марки «Хавал» сбил мотоциклиста, который после столкновения упал на проезжую часть.К счастью, проезжавший мимо водитель такси заметил лежащего на дороге молодого человека и остановился, чтобы оказать ему помощь. У мужчины было медицинское образование, и он оказал пострадавшему первую помощь.Изначально на месте происшествия не было водителя, сбившего мотоциклиста, и люди подумали, что он скрылся. Однако позже его обнаружили неподалеку от места аварии.Сейчас все участники ДТП ждут прибытия скорой помощи и сотрудников ГИБДД. Пострадавший находится в сознании, но не может встать из-за боли в ногах.