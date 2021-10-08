В Ростове проезжавший мимо врач оказал первую помощь пострадавшему в ДТП мужчине

В донской столице произошла авария с перевертышем. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 12 октября на пересечении Зорге и Стачки.Предварительно, столкновение двух автомобилей произошло на перекрестке. От удара одна из машин перевернулась. В результате пострадал водитель. У него была разбита голова, ссадины и ушибы.Первую помощь пострадавшему шоферу оказал врач-травматолог, который ехал домой отсыпаться после ночной смены. Он остановил кровь и перевязал голову мужчине до приезда скорой.Понадобилась ли госпитализация водителю, неизвестно. Подробности аварии станут известны позже.