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В Ростове проезжавший мимо врач оказал первую помощь пострадавшему в ДТП мужчине

В Ростове проезжавший мимо врач оказал первую помощь пострадавшему в ДТП мужчине
В донской столице произошла авария с перевертышем. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 12 октября на пересечении Зорге и Стачки.

Предварительно, столкновение двух автомобилей произошло на перекрестке. От удара одна из машин перевернулась. В результате пострадал водитель. У него была разбита голова, ссадины и ушибы.

Первую помощь пострадавшему шоферу оказал врач-травматолог, который ехал домой отсыпаться после ночной смены. Он остановил кровь и перевязал голову мужчине до приезда скорой.

Понадобилась ли госпитализация водителю, неизвестно. Подробности аварии станут известны позже.
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