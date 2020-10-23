Для поиска пропавших при взрыве на танкере в Азовском море моряков привлекли авиацию
После взрыва на нефтяном танкере, направлявшемся в Ростов, пропали три моряка. Об этом 25 октября Rostov.ru cообщили в пресс-службе Росморречфлота.
После взрыва танкера «Генерал Ази Асланов» в Азовском море пропали три человека: матрос, боцман и практикант. Их поиски ведут по всему побережью Азовского моря: в районе портов Кавказ, Ейск и даже Крым, который находится на границе Черного и Азовского морей.
- На их поиски отправлена авиация МЧС - вертолеты Ми-8, - уточнил собеседник.
Кроме того, моряков ищут с помощью теплоходов и катеров с тепловизором - специальным оборудованием, позволяющим видеть людей под водой.
Напомним, ЧП случилось вечером 24 октября в Азовском море, когда судно направлялось в Ростов-на-Дону и уже прошло Керченский пролив. Примерно в 14 милях от ближайшего берега в отсеке балласта произошел взрыв, в результате которого в танкере появились большие пробоины. При этом нефти на судне не было. Из 13 членов экипажа удалось спасти 10, трое пропали. Их поиски продолжаются.