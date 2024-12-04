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Молодой человек жестоко избил и ограбил прохожего на улице в Таганроге

Молодой человек жестоко избил и ограбил прохожего на улице в Таганроге
В Таганроге юноша напал на 56-летнего мужчину и ограбил его. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По словам потерпевшего, в начале дня 29 ноября он направлялся на работу. По пути к нему приблизился молодой человек в состоянии алкогольного опьянения и попросил сигарету. Получив отказ, молодой человек пришёл в ярость. Он повалил мужчину на землю и начал избивать его ногами. Затем он забрал рюкзак и скрылся.

К счастью, полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель. После инцидента он выбросил рюкзак с содержимым, забрав оттуда 1 200 рублей. 

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в ведомстве.
Фото: ростов.ру
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