В центре Ростова столкнулись мусоровоз и легковушка: образовалась пробка



В центральной части Ростова-на-Дону образовалась пробка из-за небольшого ДТП. Авария произошла около 8 часов 26 ноября. На пересечении улицы Большой Садовой и переулка Семашко столкнулись мусоровоз и легковушка. Сзади них стоят троллейбусы №№ 2 и 22, которые не могут объехать машины.



Автомобили полностью перекрыли правую полосу движения возле остановочного пункта. В районе места ДТП сразу образовалась пробка. Заторы скопились на участках от Чехова до Семашко (если ехать в сторону Центрального рынка) и от Семашко до Соколова (если двигаться от рынка). Также нельзя проехать по Ворошиловскому мосту.

