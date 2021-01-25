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Машина - в хлам: в Ростовской области пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшим

Машина - в хлам: в Ростовской области пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшим
В Каменске-Шахтинском водитель на иномарке устроил ДТП с пострадавшим. Авария произошла поздно ночью 26 января.

По предварительной информации, пьяный мужчина за рулем «Киа Рио» ехал по переулку Кирова. В районе дома № 66 на пути автомобилиста появилась машина. Растерявшись, горе-водитель резко съехал с дороги. Иномарка перевернулась и врезалась сначала в столб, а затем - в «Дэу Нексию», припаркованную рядом. От многочисленных сильных ударов от «Киа Рио» осталась груда металлолома. Владельцу иномарки вряд ли удастся ее восстановить.

- В результате ДТП 28-летний пассажир «Киа Рио» обратился за медицинской помощью, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

К счастью, до госпитализации дело не дошло.

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