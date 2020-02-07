Маршрутка столкнулась с «БМВ» в Ростове
В Ростове произошло ДТП с участием общественного транспорта. Авария случилась утром 11 февраля на пересечении проспекта Буденновского и улицы Текучева.
По предварительным данным, 57-летний водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 51 Ц. рынок - переезд, отъезжая от обочины, столкнулся с автомобилем «БМВ».
- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области, - механические повреждения транспортные средства не получили.