В Ростовской области произошел крупный ландшафтный пожар



В Новочеркасске Ростовской области произошел крупный ландшафтный пожар. Возгорание началось возле улицы Социалистической 9 марта около 15 часов, сообщает DonDay Новочеркасск.



По данным издания, загорелся камыш на берегу реки Аксай. Небо в районе возгорания затянуло густым дымом. Из-за сильного ветра близлежащие улицы стало забрасывать пеплом.



На место прибыли спасатели 28-й части. Ландшафтный пожар раскинулся возле железной дороги. В связи с этим сотрудникам пришлось делать подкоп под рельсами, чтобы протянуть пожарный рукав к очагу возгорания. С помощью такого непростого способа огнеборцам удалось ликвидировать пожар.



По предварительной информации, к возгоранию мог привести поджог. В результате пожара никто не пострадал.