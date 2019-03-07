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В Ростовской области произошел крупный ландшафтный пожар

В Ростовской области произошел крупный ландшафтный пожар
В Новочеркасске Ростовской области произошел крупный ландшафтный пожар. Возгорание началось возле улицы Социалистической 9 марта около 15 часов, сообщает DonDay Новочеркасск.

По данным издания, загорелся камыш на берегу реки Аксай. Небо в районе возгорания затянуло густым дымом. Из-за сильного ветра близлежащие улицы стало забрасывать пеплом.

На место прибыли спасатели 28-й части. Ландшафтный пожар раскинулся возле железной дороги. В связи с этим сотрудникам пришлось делать подкоп под рельсами, чтобы протянуть пожарный рукав к очагу возгорания. С помощью такого непростого способа огнеборцам удалось ликвидировать пожар.

По предварительной информации, к возгоранию мог привести поджог. В результате пожара никто не пострадал.

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