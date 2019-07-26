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Кроссовер сбил подростка в Ростовской области

Кроссовер сбил подростка в Ростовской области
В Ростовской области подросток попал под колёса кроссовера. ДТП произошло в Каменском районе около 18 часов 28 июля.

В хуторе Красновка водитель «Рено Дастер» сбил 16-летнего подростка.
- По предварительным данным, несовершеннолетний пешеход выбежал на дорогу в неположенном месте, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

С травмами различной степени тяжести подростка госпитализировали. По словам местных жителей, у школьника несколько переломов.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту происшествия начата проверка.

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