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Экс-директора водоканала Волгодонска, вымогавшего у подчиненного деньги, осудили на восемь лет

Экс-директора водоканала Волгодонска, вымогавшего у подчиненного деньги, осудили на восемь лет

Бывшего директора водоканала Волгодонска Александра Нетуту за получение взятки в особо крупном размере приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Помимо основного наказания, Волгодонской районный суд назначил ему штраф в размере 5,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

С апреля 2018-го по март 2020 года Нетута ежемесячно брал с подчиненного (начальника техснабжения организации), не имеющего профильного образования, по 100 тысяч рублей. Взятка предполагалась за покровительство по службе. То есть сотрудник МУП «Водоканал» послушно приносил деньги руководителю и дальше работал спокойно. За три года Нетута заработал на подчиненном без малого три миллиона рублей.

Чиновника задержали в августе 2020 года. В ходе следствия арестовали все имущество Нетуты (а это около восьми миллионов рублей).

Александр Нетута был директором водоканала в Волгодонске с 2018 года. В 2020 году он баллотировался в депутаты Волгодонской гордумы седьмого созыва, однако регистрацию не прошел.
Фото: volgodonsk.bezformata.com
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