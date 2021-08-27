В Шахтах горел частный жилой дом
В Шахтах произошел пожар в частном доме. Возгорание случилось днем 28 августа.
Один из домов, расположенных в переулке Фрунзе, загорелся около 14 часов. Ветер разнес черный дым по близлежащим улицам. Соседи, увидев пожар, тут же вызвали спасателей.
- На место направили шесть человек на двух спецмашинах, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.
Когда пожарные приехали, огонь распространился на несколько десятков квадратных метров. Пламя ликвидировали полностью через полчаса.
К счастью, ЧП обошлось без жертв. Вот только владельцы недвижимости понесли немаленькие убытки. Ремонт дома обойдется им в копеечку.