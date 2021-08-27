В Шахтах горел частный жилой дом

В Шахтах произошел пожар в частном доме. Возгорание случилось днем 28 августа.Один из домов, расположенных в переулке Фрунзе, загорелся около 14 часов. Ветер разнес черный дым по близлежащим улицам. Соседи, увидев пожар, тут же вызвали спасателей.- На место направили шесть человек на двух спецмашинах, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.Когда пожарные приехали, огонь распространился на несколько десятков квадратных метров. Пламя ликвидировали полностью через полчаса.К счастью, ЧП обошлось без жертв. Вот только владельцы недвижимости понесли немаленькие убытки. Ремонт дома обойдется им в копеечку.