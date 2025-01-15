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Из-за ДТП с военным большегрузом образовалась пробка на Мадояна в Ростове

Из-за ДТП с военным большегрузом образовалась пробка на Мадояна в Ростове
В Ростове из-за ДТП с грузовиком образовалась полуторакилометровая пробка. Авария случилась 15 января. 

По словам очевидцев, на пересечении улиц Мадояна и Калининградской произошло ДТП с участием военного грузовика и легковушки «Шкода». В результате аварии никто не пострадал. Возможно, причиной столкновения стало то, что один из водителей не уступил дорогу.

Из-за этого ДТП на обеих улицах образовались серьезные пробки. По данным онлайн-карт, на улице Мадояна пробка растянулась на 1,5 километра. Она начинается от пересечения с Лесопарковой и продолжается до места аварии. Водители рекомендуют объезжать этот район.

Напомним, что 3 января произошло ещё одно ДТП с участием военного грузовика. В результате аварии на «Северном обходе» погибли два человека.
Фото: Яндекс.Карты
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