Из-за ДТП с военным большегрузом образовалась пробка на Мадояна в Ростове

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В Ростове из-за ДТП с грузовиком образовалась полуторакилометровая пробка. Авария случилась 15 января.По словам очевидцев, на пересечении улиц Мадояна и Калининградской произошло ДТП с участием военного грузовика и легковушки «Шкода». В результате аварии никто не пострадал. Возможно, причиной столкновения стало то, что один из водителей не уступил дорогу.Из-за этого ДТП на обеих улицах образовались серьезные пробки. По данным онлайн-карт, на улице Мадояна пробка растянулась на 1,5 километра. Она начинается от пересечения с Лесопарковой и продолжается до места аварии. Водители рекомендуют объезжать этот район.Напомним, что 3 января произошло ещё одно ДТП с участием военного грузовика. В результате аварии на «Северном обходе» погибли два человека.