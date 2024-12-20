Грузовик сбил насмерть 65-летнего пенсионера в Азове
В Ростовской области в Азове грузовик насмерть сбил 65-летнего пенсионера. Как сообщили в Госавтоинспекции пешеход нарушил правила дорожного движения.
Авария произошла неподалеку от Азова 19 декабря на трассе «Азов-Староминская». По данным ГАИ, 44-летний водитель грузовика «Рено-Премиум» с полуприцепом сбил 65-летнего мужчину.
Пешеход нарушил правила дорожного движения. Мужчина переходил дорогу в неустановленном для этого месте в зоне видимости пешеходного перехода.
К сожалению, 65-летний мужчина скончался на месте происшествия.