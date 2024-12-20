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Грузовик сбил насмерть 65-летнего пенсионера в Азове

Грузовик сбил насмерть 65-летнего пенсионера в Азове

В Ростовской области в Азове грузовик насмерть сбил 65-летнего пенсионера. Как сообщили в Госавтоинспекции пешеход нарушил правила дорожного движения.

Авария произошла неподалеку от Азова 19 декабря на трассе «Азов-Староминская». По данным ГАИ, 44-летний водитель грузовика «Рено-Премиум» с полуприцепом сбил 65-летнего мужчину.

Пешеход нарушил правила дорожного движения. Мужчина переходил дорогу в неустановленном для этого месте в зоне видимости пешеходного перехода.

К сожалению, 65-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Фото: Госавтоинспекция РО
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