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Губернатор Ростовской области прокомментировал крупный пожар в Аксайском районе

Губернатор Ростовской области прокомментировал крупный пожар в Аксайском районе
Губернатор Ростовской области прокомментировал крупный пожар в Аксайском районе.

- По данным дежурных служб, в поселке Золотой Колос Аксайского района по улице Степной горят 10 частных домов, площадь пожара уточняется, — написал Василий Голубев в своем микроблоге.

Также губернатор донского региона отметил, что в тушении возгорания задействовали 45 пожарных и 13 единиц техники. Кроме того, подключили вертолет Ми-8 МЧС России.

По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал.

Напомним, в поселке Золотой Колос Ростовской области загорелось 10 частных деревянных домов. Огонь вспыхнул 5 июля.
Фото: Правительство РО
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