Губернатор Ростовской области прокомментировал крупный пожар в Аксайском районе
Губернатор Ростовской области прокомментировал крупный пожар в Аксайском районе.
- По данным дежурных служб, в поселке Золотой Колос Аксайского района по улице Степной горят 10 частных домов, площадь пожара уточняется, — написал Василий Голубев в своем микроблоге.
Также губернатор донского региона отметил, что в тушении возгорания задействовали 45 пожарных и 13 единиц техники. Кроме того, подключили вертолет Ми-8 МЧС России.
По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал.
Напомним, в поселке Золотой Колос Ростовской области загорелось 10 частных деревянных домов. Огонь вспыхнул 5 июля.