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Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений в Красноярском крае

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений в Красноярском крае
Глава МЧС России трагически погиб во время учений в Красноярском крае. 55-летний Евгений Зиничев скончался 8 сентября.

По информации МЧС, главный спасатель страны погиб, спасая жизнь человека. Однако некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщают, что он сорвался со скалы, когда осматривал достопримечательности.

Известно, что глава МЧС прибыл в город Дудинку Красноярского края. Там проходили учения по защите территорий Арктической зоны РФ от чрезвычайных ситуаций. Зиничев приехал вместе с губернатором Красноярского края Александром Уссом, чтобы проверить ход строительства новой пожарной части.

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