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На трассе в Ростовской области перевернулся грузовик

На трассе в Ростовской области перевернулся грузовик
В Ростовской области грузовик перевернулся на бок и сбил десятки метров отбойника. Происшествие случилось 1 июня в Миллеровском районе.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля «ДАФ» ехал по трассе М-4-«Дон». В тот день была дождливая погода. Из-за ливня видимость стала плохой, а дорога - скользкой. В районе хутора Октябрьского (852-й километр) фура на скорости опрокинулась на бок. По инерции грузовик пролетел десятки метров, сбив отбойник, и перегородил обе стороны трассы. Водитель «ДАФ» чудом остался цел.

Прибывшие спасатели оградили проезжую часть конусами и отключили аккумуляторные батареи. Кабину грузовика отсоединили от прицепа. Груз помогли забрать родственники водителя, а спасатели эвакуировали «ДАФ» с дороги.

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