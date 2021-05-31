На трассе в Ростовской области перевернулся грузовик

В Ростовской области грузовик перевернулся на бок и сбил десятки метров отбойника. Происшествие случилось 1 июня в Миллеровском районе.По предварительной информации, водитель грузового автомобиля «ДАФ» ехал по трассе М-4-«Дон». В тот день была дождливая погода. Из-за ливня видимость стала плохой, а дорога - скользкой. В районе хутора Октябрьского (852-й километр) фура на скорости опрокинулась на бок. По инерции грузовик пролетел десятки метров, сбив отбойник, и перегородил обе стороны трассы. Водитель «ДАФ» чудом остался цел.Прибывшие спасатели оградили проезжую часть конусами и отключили аккумуляторные батареи. Кабину грузовика отсоединили от прицепа. Груз помогли забрать родственники водителя, а спасатели эвакуировали «ДАФ» с дороги.