Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Фура, перевозившая куриные яйца, опрокинулась в Ростовской области

Фура, перевозившая куриные яйца, опрокинулась в Ростовской области
В Ростовской области перевернулась фура. Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Песчанокопское – Котельниково около 9 часов 28 ноября.

Как рассказали очевидцы произошедшего, фура, двигаясь по трассе, в какой-то момент выскочила на обочину. Прицеп, в котором находились коробки с куриными яйцами, опрокинулся. Весь товар высыпался на землю. По предварительной информации, в результате аварии ни один человек не пострадал.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.