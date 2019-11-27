Фура, перевозившая куриные яйца, опрокинулась в Ростовской области



В Ростовской области перевернулась фура. Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Песчанокопское – Котельниково около 9 часов 28 ноября.



Как рассказали очевидцы произошедшего, фура, двигаясь по трассе, в какой-то момент выскочила на обочину. Прицеп, в котором находились коробки с куриными яйцами, опрокинулся. Весь товар высыпался на землю. По предварительной информации, в результате аварии ни один человек не пострадал.

