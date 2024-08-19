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В Пролетарске Ростовской области во время пожара на нефтебазе пострадали 18 человек

В Пролетарске Ростовской области во время пожара на нефтебазе пострадали 18 человек
В результате пожара на нефтебазе, произошедшего в Ростовской области, пострадали 18 человек. К утру 19 августа пять человек находятся в тяжёлом состоянии, и для их транспортировки в больницу потребуется вертолёт.

В администрации Пролетарского района сообщили, что пятеро человек ожидают прибытия санитарной авиации. Ещё 13 человек получили медицинскую помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.

На месте происшествия продолжают работу экстренные службы.
Фото: Дондей
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