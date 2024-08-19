В Пролетарске Ростовской области во время пожара на нефтебазе пострадали 18 человек

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В результате пожара на нефтебазе, произошедшего в Ростовской области, пострадали 18 человек. К утру 19 августа пять человек находятся в тяжёлом состоянии, и для их транспортировки в больницу потребуется вертолёт.В администрации Пролетарского района сообщили, что пятеро человек ожидают прибытия санитарной авиации. Ещё 13 человек получили медицинскую помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.На месте происшествия продолжают работу экстренные службы.