В Пролетарске Ростовской области во время пожара на нефтебазе пострадали 18 человек
В результате пожара на нефтебазе, произошедшего в Ростовской области, пострадали 18 человек. К утру 19 августа пять человек находятся в тяжёлом состоянии, и для их транспортировки в больницу потребуется вертолёт.
В администрации Пролетарского района сообщили, что пятеро человек ожидают прибытия санитарной авиации. Ещё 13 человек получили медицинскую помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.
На месте происшествия продолжают работу экстренные службы.