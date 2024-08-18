В Пролетарске на помощь огнеборцам прислали три пожарных поезда

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В Пролетарске Ростовской области на помощь огнеборцам прислали три пожарных поезда. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в социальных сетях 18 августа.Пожарные борются с огнем на промскладе дизельного топлива уже больше 18 часов. Как сообщили в УГИБДД по региону, кроме пожарных поездов, в тушении использовали воду из водоема. Еще в начале дня близлежащую трассу перекрыли, чтобы воспользоваться водными ресурсами.- На территории Пролетарского района введен режим повышенной готовности. По оценке специалистов, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует, - сообщил глава.Напомним, что 18 августа ночью на регион было совершено две атаки с использованием беспилотников. В результате первой обломки БПЛА спровоцировали пожар на складе с дизельным топливом.