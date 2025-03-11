Двое погибли в пожаре в Ростове

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Трагедия произошла 11 марта.Пожар начался в частном доме на улице Подгорной около часа ночи. На место происшествия вызвали пожарных. Прибыли 20 пожарных на шести специальных машинах. К 5 утра огонь был полностью ликвидирован на площади 25 квадратных метров.В сгоревшем здании были обнаружены тела мужчины и женщины.По предварительным данным донского ГУ МЧС, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.