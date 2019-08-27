В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли три человека



Фото: nikatv.ru

В Орловском районе Ростовской области в результате пожара погибли три человека. ЧП случилось в хуторе Камышевка 30 августа.



Возгорание началось рано утро. Около половины пятого в пожарную часть поступило сообщение о том, что загорелся одноэтажный частный дом на улице Мира. На место происшествия выехали семь спасателей и четыре единицы техники.



На момент прибытия пожарных горение происходило на площади 40 квадратных метров.

- Во время тушения в доме были обнаружены тела троих мужчин, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



По данным спасательного ведомства, полностью пожар был ликвидирован в 4:44. Причина возгорания выясняется.