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В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли три человека

В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли три человека
Фото: nikatv.ru
В Орловском районе Ростовской области в результате пожара погибли три человека. ЧП случилось в хуторе Камышевка 30 августа.

Возгорание началось рано утро. Около половины пятого в пожарную часть поступило сообщение о том, что загорелся одноэтажный частный дом на улице Мира. На место происшествия выехали семь спасателей и четыре единицы техники.

На момент прибытия пожарных горение происходило на площади 40 квадратных метров.
- Во время тушения в доме были обнаружены тела троих мужчин, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

По данным спасательного ведомства, полностью пожар был ликвидирован в 4:44. Причина возгорания выясняется.

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