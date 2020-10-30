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Два мусоровоза одновременно провалились в одну дорожную яму в Каменске-Шахтинском

Два мусоровоза одновременно провалились в одну дорожную яму в Каменске-Шахтинском
Два мусоровоза одновременно провалились в одну дорожную яму посреди переулка Крупской в Каменске-Шахтинском. Инцидент случился днем 31 октября.

Очевидцы посмеялись над случившимся, но не удивились. По словам жителей, Каменск-Шахтинский после ливня буквально ушел под воду, а дороги размыло, ведь весь город якобы разрыт.

Яму, оцепленную сигнальной лентой, водители спецмашин, по всей видимости, просто не заметили из-за огромной лужи. На какое-то время движение на этой части дороги оказалось парализовало. Объехать намертво упершиеся носами в выбоину большегрузы было невозможно.

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