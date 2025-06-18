Два человека погибли в жутком ДТП в Ростовской области

Фото: Госавтоинспекции РО

В Ростовской области зафиксирована очередная автокатастрофа с летальным исходом. Несчастный случай произошел в темное время суток 18 июня на автодороге, соединяющей Морозовск и Цимлянск.Согласно предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21104», двигаясь с высокой скоростью, не соблюдал безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта. Это привело к тому, что легковой автомобиль на полном ходу столкнулся с трактором, буксирующим телегу, которым управлял 27-летний мужчина.Как сообщили в ГИБДД Ростовской области, в результате данного происшествия погибли два пассажира автомобиля «ВАЗ-2110» в возрасте 52 и 18 лет.