На трассе в Ростовской области 16-летний водитель мопеда пострадал в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе Морозовск – Цимлянск – Волгодонск 16-летний парень пострадал в ДТП. Авария случилась 19 августа около 21:50 в Морозовском районе.По предварительным данным, 45-летний мужчина на «Ниссане Мурано» не выдержал безопасную дистанцию на автодороге. На полном ходу он протаранил движущийся впереди мопед «Старт», которым управлял несовершеннолетний.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии 16-летний мальчик пострадал. Его доставили с травмами в больницу.