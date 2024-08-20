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На трассе в Ростовской области 16-летний водитель мопеда пострадал в ДТП

На трассе в Ростовской области 16-летний водитель мопеда пострадал в ДТП
На трассе Морозовск – Цимлянск – Волгодонск 16-летний парень пострадал в ДТП. Авария случилась 19 августа около 21:50 в Морозовском районе.

По предварительным данным, 45-летний мужчина на «Ниссане Мурано» не выдержал безопасную дистанцию на автодороге. На полном ходу он протаранил движущийся впереди мопед «Старт», которым управлял несовершеннолетний.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии 16-летний мальчик пострадал. Его доставили с травмами в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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