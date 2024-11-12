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ДТП парализовало движение транспорта на выезде из Батайска в сторону Ростова

ДТП парализовало движение транспорта на выезде из Батайска в сторону Ростова
Утром 12 ноября на выезде из Батайска произошло ДТП. Авария парализовала движение машин в сторону Ростова.

По данным на 09:25, протяженность затора на Западном шоссе составляет около четырех километров. Кроме того, водители стоят и в Батайске на улице Энгельса — от пересечения с улицей Московской. Речь идет об участке длиной около километра.

Автомобилистов просят продумать пути объезда. Иначе в дороге можно потерять много времени.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Фото: Яндекс.Карты
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