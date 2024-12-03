В Ростовской области ищут мужчину, упавшего с катера в реку Казачий Ерик

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В Ростовской области пассажир катера пропал без вести, упав за борт в реку Казачий Ерик. Происшествие случилось 1 декабря в Азовском районе.По версии следствия, выпивший мужчина катался на маломерном судне «Касатка 610» неподалеку от станицы Елизаветинской. Во время резкого маневра его пассажир вылетел в ледяную воду.Его не могут отыскать уже более двух суток.- В отношении водителя катера возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта», - сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.