Полицейские подключились к поискам пропавшего в Ростове пенсионера

К поискам пропавшего ростовчанина подключились правоохранители. МВД разослало ориентировку на розыск 85-летнего Михаила Винникова 19 июня.Пенсионер пропал в Октябрьском районе города 16 июня. Он находился в торговом центре на пересечении проспектов Михаила Нагибина и Ленина, затем вышел наружу и направился в неизвестном направлении. До сих пор его местонахождение установить не удалось.Рост Михаила Винникова — 176 сантиметров, телосложение худощавое, короткие седые волосы. Он был одет в серую рубашку, тёмные классические брюки, на ногах — коричневые сандалии. Мужчина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.Поиском занимается полиция и поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Любую информацию о местонахождении пропавшего просят сообщать по телефонам: 8 (863) 249-10-50, 8 (863) 232-02-02, 8-928-270-78-79, 8-800-700-54-52, 102 или 112.