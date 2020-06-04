Девушка на авто протащила полицейского по асфальту в Ростовской области

Жительница Ростовской области, будучи на рулём авто, протащила полицейского по асфальту. О происшествии стало известно 8 июня.Случай произошёл в Каменске-Шахтинском. Сотрудник ППС заметил, что в одном из дворов стоит автомобиль, из которого доносится очень громкая музыка. Было уже вечернее время, и шум мешал местным жителям. Полицейский попросил девушку заглушить мотор и выключить музыку.Она отказалась и заявила, что собирается уезжать. Сотрудник ППС попытался её остановить, однако она всё равно нажала на газ и поехала, несмотря на то, что правоохранитель держался за дверь машины. Он проехал несколько метров, ухватившись за дверь, а затем упал на асфальт и проехал по нему.