Девушка на авто протащила полицейского по асфальту в Ростовской области
Жительница Ростовской области, будучи на рулём авто, протащила полицейского по асфальту. О происшествии стало известно 8 июня.
Случай произошёл в Каменске-Шахтинском. Сотрудник ППС заметил, что в одном из дворов стоит автомобиль, из которого доносится очень громкая музыка. Было уже вечернее время, и шум мешал местным жителям. Полицейский попросил девушку заглушить мотор и выключить музыку.Она отказалась и заявила, что собирается уезжать. Сотрудник ППС попытался её остановить, однако она всё равно нажала на газ и поехала, несмотря на то, что правоохранитель держался за дверь машины. Он проехал несколько метров, ухватившись за дверь, а затем упал на асфальт и проехал по нему.
- Сотрудниками ДПС ГИБДД правонарушительница была задержана. В отношении нее составлен протоколы статьям «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», «Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся», «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.