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Несколько животных погибли во время пожара в ростовском котокафе

Несколько животных погибли во время пожара в ростовском котокафе
При пожаре в ростовском котокафе погибли несколько животных. ЧП случилось около 23 часов 15 января в переулке Сальском, 86/1.

Причиной возгорания в помещении стал упавший с потолка светильник. По словам хозяек котокафе, лампа угодила прямо в таз с водой. Произошло короткое замыкание, и пламя в считанные минуты распространилось по всему заведению.

Двое котов погибли практически сразу. Еще пятеро в тяжелом состоянии находятся в ветклинике. Троим из них понадобилась кислородная камера. Четверо животных получают лечение на дому. Остальные несколько десятков остались целы. Они находятся в шоковом состоянии. Всех уцелевших четвероногих владельцы котокафе и их знакомые забрали к себе домой. Однако выловить удалось не всех.

- Шесть котов прячутся за стеной, мы не смогли их поймать. Для этого нужны специальные котоловки, - поделились хозяева котокафе Наталья и Алена Кравцовы.

В помещении полностью выгорели карантин и стационар, предназначенные для лечения бездомных животных.

Женщины ловили хвостатых до 6 часов. А когда приехали домой, обнаружили трех отравленных собак. Алена и Наталья уверены, что в их отсутствие кто-то подбросил отраву через забор. Подобное уже случалось. Как сообщал Rostov.ru, в октябре 2020 года таким образом пытались убить котов. К счастью, под рукой оказался антидот - животных удалось спасти.

Стоит отметить, что в период пандемии котокафе стало приютом для бездомных котов. Однако название хозяйки менять не стали. Так место спасения десятков животных и осталось котокафе.
Фото: соцсети котокафе.
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