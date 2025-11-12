Давку в школе № 71 в Ростове признали виной учителей и руководства

Фото: соцсети

Учителей признали виноватыми в давке, которая случилась в ростовской школе на улице Таганрогской. Как сообщили в городском Управлении образования, педагоги не уследили за ситуацией, а руководство школы не отправило их дежурить.Давка началась 11 ноября в школе № 71. Прозвенел звонок с уроков, и около сотен учеников побежали к раздевалке забирать куртки. Как рассказывают попавшие в толпу ребята, людей было очень много: старшие и младшие классы, все толкались, кто-то падал и получал синяки. Особенно тяжело пришлось ученикам младших классов.Некоторые ребята сообщали в соцсетях о синяках и поврежденной одежде. Однако серьезных травм удалось избежать — впоследствии в городские больницы города никто не обратился.Новость о давке и рассказы испугавшихся детей разлетелись по социальным сетям.— Причинами произошедшего стали отсутствие должного контроля со стороны администрации школы за организацией дежурства учителей и обеспечением организованного выхода обучающихся, — высказались в телеграм-канале Управления образования Ростова-на-Дону.Теперь в школе детям будут организовывать веерное движение в узких коридорах (разделять идущих в разных направлениях на потоки). Дополнительных дежурных отправят в коридоры.