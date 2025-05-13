Дама на «Ленд Ровере» устроила две массовые аварии в Ростове

Фото: Соцсети.

История с женщиной на «Ленд Ровере», устроившей ДТП на Западном, получила неожиданное продолжение. Сначала 37-летняя женщина ехала по проспекту Стачки. Выезжая со двора в сторону Коммунистического, она начала вести себя неадекватно. В результате она врезалась в три припаркованных автомобиля: «Мини Купер», «Мазда» и «БМВ». Затем она снесла дорожный знак «Остановка запрещена» и продолжила движение.Продолжая движение по Коммунистическому, № 48, женщина совершила странный манёвр. Она выехала на дорогу через две сплошные линии и начала разворачиваться. Прохожие заметили странное поведение водителя и попытались её остановить. Вероятно, они знали, что она уже попадала в аварию за несколько минут до этого. Но женщина в состоянии аффекта заблокировала двери, дала по газам, включила заднюю передачу и протаранила ещё несколько машин: «Киа Сид», «Лада Гранта», «Тойота Марк 2», «Киа Рио», «Хонда Риджлайн» и «Лада Веста».Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 37-летнюю женщину-водителя доставили в больницу с травмами.Судя по состоянию автомобиля, это не первая авария, в которую попала женщина.