Цирковой минивэн перевернулся по пути в Ростов



На Ставрополье перевернулся цирковой минивэн, перевозивший людей и животных в Ростов-на-Дону. Как сообщают местные противопожарная и аварийно-спасательная службы, инцидент случился 28 февраля.



По предварительной информации, 50-летний водитель минивэна «Тойота» заснул за рулём. Автомобиль вылетел в кювет и, перевернувшись несколько раз, сбил четыре дерева. В салоне также находились женщина, ребёнок и три животных. Машина принадлежала московскому цирку.



Минивэн оказался полностью смят. Очевидцы подбежали к авто и помогли пассажирам выбраться с него. Мама с десятилетней дочкой получили несерьёзные травмы и были доставлены в больницу. Водитель же пострадал намного серьёзнее – у него диагностировали перелом позвоночника. Сейчас он находится в Красногвардейской ЦРБ



- Свидетели ДТП спасли лемура, кошку и обезьяну, - добавили в противопожарной службе.