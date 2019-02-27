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Цирковой минивэн перевернулся по пути в Ростов

Цирковой минивэн перевернулся по пути в Ростов
На Ставрополье перевернулся цирковой минивэн, перевозивший людей и животных в Ростов-на-Дону. Как сообщают местные противопожарная и аварийно-спасательная службы, инцидент случился 28 февраля.

По предварительной информации, 50-летний водитель минивэна «Тойота» заснул за рулём. Автомобиль вылетел в кювет и, перевернувшись несколько раз, сбил четыре дерева. В салоне также находились женщина, ребёнок и три животных. Машина принадлежала московскому цирку.

Минивэн оказался полностью смят. Очевидцы подбежали к авто и помогли пассажирам выбраться с него. Мама с десятилетней дочкой получили несерьёзные травмы и были доставлены в больницу. Водитель же пострадал намного серьёзнее – у него диагностировали перелом позвоночника. Сейчас он находится в Красногвардейской ЦРБ

- Свидетели ДТП спасли лемура, кошку и обезьяну, - добавили в противопожарной службе.

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